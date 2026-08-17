Vancouver, British Columbia / 17. August 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) ("Global" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, seinen ersten Ausrüstungskauf im Zusammenhang mit der Entwicklung und Prüfung des geplanten modularen Wasserstoff-Energiesystems des Unternehmens (das "modulare H2-Energiesystem") vorzunehmen.

Der geplante Kauf betrifft den Antrieb, der innerhalb des modularen H2-Energiesystems die Funktion der Energieerzeugung übernehmen soll. Es wird erwartet, dass die Ausrüstung eine Schlüsselkomponente des ersten Pilotsystems des Unternehmens bilden und einen konkreten Schritt hin zur physischen Montage, Integration, Prüfung und Validierung der Technologie darstellen wird.

Vorbehaltlich der Unterzeichnung und Finalisierung der verbindlichen Kaufvereinbarungen wird für den geplanten Kauf der Ausrüstung ein Gesamtwert von ca. 300.000 $ veranschlagt.

Peter Medved, President und Chief Executive Officer von Global Power Solutions, äußerte sich dazu wie folgt:

"Der geplante Kauf unseres ersten Ausrüstungspakets stellt einen weiteren konkreten Schritt dar, um unser modulares H2-Energiesystem vom Konzept hin zur physischen Fertigung und Prüfung zu überführen. Unsere unmittelbare Priorität besteht darin, die Ausrüstung vom Lieferanten bauen zu lassen und das System zu montieren, zu prüfen und zu validieren, bevor wir einen breiteren kommerziellen Einsatz in Angriff nehmen.

Wir sind der Ansicht, dass der steigende Energiebedarf in den Bereichen KI-Infrastruktur, Rechenzentren, fortschrittliche Fertigung und anderen energieintensiven Branchen eine bedeutende langfristige Chance für skalierbare, dezentrale Energielösungen eröffnet. Unser Schwerpunkt liegt weiterhin darauf, die Technologie erfolgreich zu validieren und die Grundlage zu schaffen, die erforderlich ist, um diese Chance zu nutzen."

Die erfolgreiche Montage, Integration, Prüfung und Validierung des modularen H2-Energiesystems ist eine Voraussetzung dafür, dass das Unternehmen den Schritt hin zu einem breiteren kommerziellen Einsatz vollziehen kann.

Pilotsystem und Validierung der Technologie

Global Power hatte zuvor eine verbindliche Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung und Lizenzierung bekanntgegeben, die den Rahmen für die Entwicklung, den Bau, die Demonstrationstests und die Leistungsvalidierung eines ersten modularen Pilotsystems zur Energieerzeugung auf Wasserstoffbasis festlegt.

Das erste Pilotsystem soll die Systemeffizienz, Zuverlässigkeit, Betriebsleistung und Technologieintegration unter Betriebsbedingungen bewerten.

Der geplante Kauf der Ausrüstung stellt einen ersten Schritt hin zur Montage des physischen Systems dar, das für die Durchführung dieses Validierungsprozesses erforderlich ist.

Jedes spätere kommerzielle Projekt steht unter dem Vorbehalt zufriedenstellender technischer und ingenieurtechnischer Ergebnisse, der Finanzierung, standortspezifischer Anforderungen, behördlicher Genehmigungen und der Aushandlung und Unterzeichnung verbindlicher kommerzieller Vereinbarungen.

Aktueller Stand der nordamerikanischen Initiative für eine dezentrale Energieversorgung

Global Power setzt seine bereits angekündigte Initiative zur Entwicklung einer dezentralen Energieversorgung fort, die sich auf die Identifizierung und Evaluierung von potenziellen Einsatzmöglichkeiten für eine modulare, mit Wasserstoff betriebene Energieinfrastruktur in ganz Nordamerika konzentriert.

Bisher hat das Unternehmen unverbindliche Absichtserklärungen mit drei potenziellen Partnern unterzeichnet, die einen potenziellen Gesamtenergiebedarf von mehr als 100 MW repräsentieren. Diese potenziellen Partner haben ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit Global bekundet, um mögliche Anwendungsbereiche für das vom Unternehmen geplante modulare H2-Energiesystem zu evaluieren.

Die unverbindlichen Absichtserklärungen stellen keine festen Aufträge, Stromabnahmeverträge oder Verpflichtungen zur Implementierung der Technologie des Unternehmens dar. Jeder zukünftige Einsatz steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Entwicklung und Validierung des modularen H2-Energiesystems sowie der Finanzierung, standortspezifischer Anforderungen, behördlicher Genehmigungen, verbindlicher Vereinbarungen und sonstiger üblicher Bedingungen.

Global Power hat die Absicht, weiterhin potenzielle Kunden und Entwicklungspartner in ganz Nordamerika zu identifizieren und anzusprechen. Das längerfristige Ziel des Unternehmens besteht darin, potenzielle Einsatzmöglichkeiten zu identifizieren und zu evaluieren, die eine Gesamt-Pipeline von bis zu 1.000 MW an dezentraler Stromerzeugungskapazität darstellen.

Wachsender Energiebedarf der KI-Infrastruktur

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die anhaltenden Investitionen in künstliche Intelligenz und die Infrastruktur von Rechenzentren die wachsende Bedeutung des Zugangs zu zuverlässiger und skalierbarer Energie bestätigen.

NVIDIA und SK Group gaben vor kurzem Pläne für eine Initiative im Wert von mehr als 500 Milliarden USD bekannt, die KI-Fabriken und Speicherinfrastruktur der nächsten Generation umfasst, unter anderem Pläne für eine KI-Fabrik mit einem Leistungsbedarf von bis zu 2 Gigawatt.

Global Power unterhält keine Geschäftsbeziehungen mit NVIDIA oder SK Group. Das Unternehmen ist jedoch der Auffassung, dass Investitionen dieser Größenordnung in Infrastruktur den erheblichen Energiebedarf verdeutlichen, der mit der KI- und Hochleistungsrecheninfrastruktur der nächsten Generation verbunden ist.

Die Initiative von Global Power zur Entwicklung einer dezentralen Energieversorgung sieht eine stufenweise Strategie vor, die mit der Entwicklung und Validierung seines ersten Pilotsystems beginnt und vorbehaltlich erfolgreicher Tests und sonstiger erforderlicher Bedingungen zu größeren kommerziellen Anlagen weiterentwickelt werden kann.

Im Zuge der Umsetzung dieser Initiative wird das Unternehmen weiter potenzielle Standorte, Kunden, strategische Partner und Finanzierungsstrukturen prüfen.

Vorsorglicher Hinweis zum geplanten Kauf und zur geplanten Entwicklung

Der geplante Kauf der Ausrüstung steht noch unter dem Vorbehalt der Aushandlung und des Abschlusses verbindlicher Kaufvereinbarungen.

Es besteht keinerlei Gewissheit, dass der geplante Kauf der Ausrüstung zu den oben beschriebenen Bedingungen oder überhaupt zustande kommt; dass die Montage, Integration oder Prüfung des modularen H2-Energiesystems erfolgreich sein wird; dass das erste Pilotsystem die erwarteten Leistungsziele erreicht oder eine kommerzielle Validierung erfährt; dass aus unverbindlichen Absichtserklärungen eine verbindliche Vereinbarung, ein Auftrag oder ein kommerzieller Einsatz resultiert; oder dass das Unternehmen seine angestrebten Einsatzziele erreicht.

Über Global Power Solutions Corp.

Die Global Power Solutions Corp. erweitert ihre Geschäftsstrategie, um sich als Anbieter innovativer Infrastruktur für saubere Energie zu etablieren, die darauf ausgelegt ist, den rasant steigenden Strombedarf von KI-Rechenzentren und unternehmenskritischen Einrichtungen zu decken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung wasserstoffbasierter Lösungen für die Grundlaststromversorgung, die zuverlässige, skalierbare und nachhaltige Energie bereitstellen, wo herkömmliche Netzinfrastrukturen begrenzt oder nicht verfügbar sind. Darüber hinaus führt Global Power seine etablierten Aktivitäten in der Herstellung von Leichtstahl-Komponenten und modularen Bausystemen für die Bauindustrie fort.

Wir berufen uns auf "Safe Harbor".

Im Namen des Boards:

Global Power Solutions Corp.

"Peter Medved"

CEO

Tel: 604.684.2181 | E-Mail: info@globalpowercorp.com | https://globalpowercorp.com/

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