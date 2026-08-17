Ohne Speicher geht es kaum noch - und genau da beginnt das Steuerthema Moderne Photovoltaik-Direktinvestments kommen kaum noch ohne Batteriespeicher aus. Ein reiner Photovoltaik-Betrieb ist wirtschaftlich immer schwerer darstellbar; erst die Kombination mit einem - häufig als Grünstromspeicher vermarkteten - Batteriespeicher macht viele Projekte rentabel. In der Praxis erwirbt der Investor daher oft zweierlei: eine ihm klar zurechenbare, eigenständige Photovoltaik-Anlage - und zusätzlich ein ihm konkret zugeordnetes Batteriepack aus einem Gemeinschaftsspeicher. Genau diese Kombination wirft eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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