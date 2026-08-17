Brüssel - Die EU will die Russland-Sanktionen ausweiten und damit den Druck auf Moskau wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter erhöhen. Im Herbst werde sie «die weitreichendste Sanktionsliste seit Beginn des Krieges» vorlegen, sagte EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas der «Welt». Sollte der Vorschlag beschlossen werden, werde sich die Zahl der sanktionierten russischen Personen, Unternehmen und Organisationen um ein Drittel erhöhen. «Der Druck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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