© Foto: Alibaba - AlibabaAlibaba verkauft Lingxi Games für mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar und treibt damit den Konzernumbau sowie seine milliardenschwere KI-Offensive voran.Alibaba verkauft seine Videospielsparte in einem Geschäft im Wert von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar, da das chinesische Unternehmen seinen Fokus auf künstliche Intelligenz verlagert. Laut einem internen Memo, das dem Wall Street Journal am Montag vorlag, hat das Unternehmen eine Vereinbarung zum Verkauf von Lingxi Games an die asiatische Private-Equity-Gesellschaft Trustar Capital getroffen. Der Deal würde das Spieleentwicklungsstudio mit über 1,5 Milliarden US-Dollar bewerten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Die …
Enthaltene Werte: US01609W1027Den vollständigen Artikel lesen
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