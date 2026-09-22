Die Alibaba-Aktie bekommt dieser Tage jede Menge Rückenwind. Am Freitag und Montag konnte der Kurs des chinesischen Tech-Konzerns in Summe um fast +6% zulegen und auch am Dienstagvormittag geht es um weitere +4% nach oben. Wir stark treibt diese Nachricht die Alibaba-Aktie nach oben und wird der Konzern nun zu einer ernsten Gefahr für Nvidia? Ein neuer KI-Chip Alibaba hat auf der Apsara Conference einen neuen KI-Chip vorgestellt, den CEO Eddie Wu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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