© Foto: OpenAIFujairahs Bunkerölverkäufe erholen sich im Juli, liegen aber noch 64 Prozent unter Vorjahr. Konkurrenzhäfen profitieren vom Hormus-Konflikt.Die Verkäufe von Schiffstreibstoff im Hafen von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sich im Juli deutlich vom Rekordtief des Vormonats erholt, wie Reuters berichtet. Es war der erste monatliche Anstieg in diesem Jahr. Grund dafür war eine kurze Ruhephase im Konflikt zwischen den USA und dem Iran, in der Vorräte wieder aufgefüllt werden konnten. Im Juni und Juli gelang es zudem mehr Tankern, die Straße von Hormus zu verlassen. Die wichtige Meerenge ist seit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar weitgehend …
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