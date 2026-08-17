Bank of America nimmt die Aktie neu mit Buy und 71 Euro Kursziel auf. Bei einem aktuellen Tradegate-Kurs von rund 53,62 Euro ergibt sich noch ein rechnerisches Potenzial von 32,4 %, obwohl die Aktie heute bereits gut 6 % zulegt. Analyst Reinhardt van der Walt erwartet durch den EU-Handelsschutz Spielraum für eine 18 % höhere EBITDA-Schätzung 2027 gegenüber dem aktuellen Konsens. Zusätzlich nennt er die HKM-Übernahme und den verschobenen SALCOS-Kapazitätsausbau als Argumente für bessere Free Cashflows und schnelleren Schuldenabbau.
Solche Meldungen u.a. gibt es regelmäßig in unserem Newspilot: https://www.bernecker.info/news/list/alle
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
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