Als am 30. Juni 2026 der zweite EAG-Fördercall für Photovoltaik-Investitionszuschüsse endete, war das Ergebnis für viele ernüchternd: Die bereitgestellten rund 20 Millionen Euro waren binnen 33 Sekunden ausgeschöpft. Die Anträge summierten sich auf rund 120 Millionen Euro - das Sechsfache der Summe, die für die Förderung zur Verfügung stand. Von knapp 28. 000 eingereichten Anträgen konnten nur rund 3000 berücksichtigt werden. Schon beim ersten Fördercall des Jahres konnten etwa 16. 000 Anträge nicht bewilligt werden, weil nicht ausreichend Mittel vorhanden waren. Wie gehen Endkunden und Installateure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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