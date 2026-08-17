EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 2. Zwischenmeldung



17.08.2026 / 10:35 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Trostberg, 17. August 2026 2. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurden insgesamt 33.839 Aktien der Alzchem Group AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025/2026 erworben, dessen Beginn am 03. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden war. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs bislang erworbenen Aktien beträgt damit 53.995 Stück. Der Erwerb erfolgte durch ein von der Alzchem Group AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten), jeweils pro Tag, betrugen: Handelsdatum Gesamtzahl

Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1 Aggregiertes

Volumen (EUR)1 10.08.2026 6.683 157,48 1.052.446,10 11.08.2026 6.807 157,25 1.070.379,80 12.08.2026 7.099 159,83 1.134.633,30 13.08.2026 7.852 160,38 1.259.325,20 14.08.2026 5.398 163,57 882.953,80 S 33.839 159,70 5.399.738,20 1 Gerundet auf zwei Nachkommastellen Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen zu den einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäften sind auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/c18431 veröffentlicht. Alzchem Group AG - Vorstand -



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