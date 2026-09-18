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Umstellung auf Namensaktien mit neuer ISIN DE000A41YHG1 verläuft planmäßig - vorübergehende Abweichungen bei der Depotanzeige möglich



18.09.2026 / 13:17 CET/CEST

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Alzchem Group AG: Umstellung auf Namensaktien mit neuer ISIN DE000A41YHG1 verläuft planmäßig - vorübergehende Abweichungen bei der Depotanzeige möglich Trostberg, 18. September 2026 - Die Alzchem Group AG, ein international tätiges Spezialchemie-Unternehmen, vollzieht derzeit den von der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Mai 2026 beschlossenen Wechsel von Inhaber- zu Namensaktien. Die damit verbundenen technischen Prozesse verlaufen planmäßig. Insbesondere kann die Aktie unter der neuen ISIN bereits gehandelt werden. Die Anpassung der Depotbestände der einzelnen Aktionäre erfolgt davon jedoch zeitlich versetzt; sie wird voraussichtlich am 21. September 2026 abgeschlossen sein. Während dieser Phase kann in einzelnen Depots vorübergehend noch die bisherige (Inhaber-)Aktien-Position oder sogar ein Wert von 0 Euro angezeigt werden. Diese Abweichungen bei der Depotanzeige haben jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl der von den Aktionären gehaltenen Aktien oder die damit verbundenen Rechte. Auch das Recht zur Veräußerung der Aktien wird durch den Wechsel grundsätzlich nicht eingeschränkt. Bei etwaigen Unstimmigkeiten sollten die Aktionäre unmittelbar ihre Depotbank kontaktieren. Über Alzchem Alzchem ist ein international führendes Ingredients-Unternehmen, das mit hochfunktionalen Spezialprodukten nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung ermöglicht. Das Portfolio umfasst Produkte mit hoher Relevanz für die Endanwendungen der Kunden. In zahlreichen Nischenmärkten ist Alzchem als weltweiter Marktführer positioniert. Die von Alzchem produzierten Ingredients finden unter anderem Einsatz in der Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur effizienten Sicherung der globalen Lebensmittelversorgung. Pharmarohstoffe und hochwertige Kreatin-Produkte unterstützen zudem gesundes Altern und moderne Gesundheitskonzepte. Darüber hinaus ist Alzchem in den Bereichen erneuerbare Energien und kundenindividuelle Spezialitätensynthesen sowie mit essenziellen Hochleistungsprodukten für sicherheitsrelevante Anwendungen aktiv. Die konsequente "Made in Germany"-Produktion steht dabei für höchste Qualität, technologische Souveränität und verlässliche Versorgungssicherheit. Mit über 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2025 einen Umsatz von 562,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 116,5 Mio. Euro.



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