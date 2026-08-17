Chur - Die Regierung gewährt dem Verein Marktplatz und Zentrumsort Thusis an das Digitalprojekt «Support your Locals Application» (SYL App) einen Kantonsbeitrag von 138 777 Franken. Sie spricht den Beitrag im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der digitalen Transformation in Graubünden. Die Gesamtkosten des Projekts sind mit 411'193 Franken veranschlagt. Die «SYL App» ist eine digitale Plattform zur Stärkung des lokalen Gewerbes und zur Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab