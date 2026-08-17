Perlen - Die BESS Perlen AG, ein Joint Venture der Perlen Industrieholding AG und der Anlagestiftung Valyou, investiert in ein Batteriespeichersystem von ADS-TEC Energy mit einer Leistung von 10 MW und einer Speicherkapazität von 20 MWh. Die Anlage entsteht auf dem Areal der Perlen Papier AG, einer Tochtergesellschaft der Perlen Industrieholding AG. Die Gesamtprojektleitung übernimmt die Schweizer wattss Group. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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