© Foto: David Zalubowski/AP/dpaVor den Nvidia-Zahlen rechnet Goldman Sachs mit einem starken Quartal. Im Fokus stehen die neue 500-Milliarden-Finanzierungsplattform für KI-Kunden, der Start der Rubin-Chips sowie steigende Speicherkosten an den Margen.Kurz vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal rückt bei Nvidia ein Thema in den Vordergrund, das mit dem eigentlichen Kerngeschäft nur indirekt zu tun hat: die Finanzierung der KI-Infrastruktur der Kunden. Die Analysten von Goldman Sachs um James Schneider gehen davon aus, dass Investoren beim Zahlenausblick vor allem auf die Details der am 10. August angekündigten Finanzierungsplattform schauen werden, über die Nvidia gemeinsam mit Finanzpartnern Rechenzentren-Projekte …
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