Münchenstein - NorthC, ein regionaler Anbieter von Datacenter in Nordwesteuropa, gibt die Ernennung von Urs Bürgisser zum neuen Managing Director für die Schweiz bekannt. Mit ihm will NorthC das Wachstum in der Schweiz weiter ausbauen. Er folgt auf Patrik Hofer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Mit Urs Bürgisser konnte NorthC einen veritablen Datacenter-Spezialisten mit ausgewiesener Erfolgsbilanz verpflichten. Die letzten elf Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab