Die Allianz-Aktie hat am 14. August ein neues Allzeithoch markiert, während die Fondstochter Allianz Global Investors ihre Expansion in Asien mit einem weiteren Milliarden-Zukauf vorantreibt. Charttechnisch bewegt sich der Kurs dabei im oberen Bereich eines klar erkennbaren Trendkanals. AllianzGI baut Vermögensverwaltung aus Die Allianz-Aktie markierte am 14. August mit 441,70 € ein neues Allzeithoch. Rückenwind kommt unter anderem von der Expansionsstrategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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