Die Steyr Motors-Aktie befindet sich seit drei Wochen in einem massiven Abwärtstrend und am Montagmorgen kracht der Kurs des österreichischen Motorenbauers um weitere -13% in die Tiefe. Was steht hinter dem starken Kurseinbruch und sollten Anleger gerade jetzt zugreifen? Alle Prognosen einkassiert Auslöser des heftigen Kursrutsches der Steyr Motors-Aktie zum Wochenauftakt ist die Rücknahme der Jahresprognose durch das Management. Der Vorstand des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de