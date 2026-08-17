Bei der Steyr Motors AG folgt auf die ambitionierten Wachstumsziele ein deutlicher Dämpfer. Der österreichische Spezialmotorenhersteller muss seine Prognose für 2026 erheblich reduzieren und zieht gleichzeitig die bisherigen Mittelfristziele für 2027 komplett zurück. Der Grund ist bemerkenswert: Nicht eine fehlende Nachfrage belastet das Geschäft, sondern Verzögerungen bei internationalen Defense-Projekten. Öffentliche Beschaffungs-, Genehmigungs- und Abnahmeprozesse dauern länger als geplant. Für Anleger ist das dennoch ein empfindlicher Rückschlag - insbesondere angesichts der bislang hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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