FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.08.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3600 (3800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 820 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 3180 (2950) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1647 (1101) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 914 (950) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 345 (415) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 42 (49) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 767 (756) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1050 (1025) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1375 (1275) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
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