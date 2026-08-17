Der Handel berichtet seit Monaten von einer spürbaren Belebung der Nachfrage in Deutschland. Doch auch im Juli wollen die Zubauzahlen der Bundesnetzagentur dies nicht deutlich widerspiegeln. Zwar wird im Juli mit 1827,9 Megawatt der bisher größte Zubau auf Monatsbasis in diesem Jahr erwartet. Doch im Segment der Dachanlagen ist nach dem bisherigen Auswertungsstand der Bundesnetzagentur am 13. August weiterhin kein großer Sprung zu verzeichnen. So entfallen auf die bisher gemeldeten 1586,9 Megawatt 628,5 Megawatt auf Photovoltaik-Anlagen auf und an Gebäuden. Die Zahl liegt marginal über dem Juni, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland