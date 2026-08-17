Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagvormittag leicht im Minus. Nach dem neuen Rekordhoch von Anfang der Vorwoche und den folgenden Gewinnmitnahmen, welche per Saldo zu einem klaren Wochenminus führten, fehlen auch zu Beginn der neuen Woche die Impulse für weitere Rekordversuche. So präsentiert sich das Handelsgeschehen angesichts der dünnen Nachrichtenlage einigermassen ruhig. Die vergangene Woche hingegen habe im Zeichen der Neubewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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