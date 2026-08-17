Berlin - Eine große Mehrheit der Deutschen spricht sich für ein Verbot von KI-Entkleidungs-Apps aus.



In einer Erhebung des IT-Branchenverbandes Bitkom gaben 84 Prozent der Befragten an, dass Anwendungen, mit denen unbeteiligte Personen auf Fotos und Videos ganz oder teilweise entkleidet oder sexualisiert dargestellt werden können, weltweit verboten werden sollten. Dabei ist das Phänomen einer breiten Mehrheit bekannt: Ebenfalls 84 Prozent haben von solchen Anwendungen bereits gehört oder gelesen. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) ist so etwas innerhalb eines Jahres auch außerhalb der medialen Berichterstattung begegnet. Weitere sechs Prozent sind sich nicht sicher.



Die Sorge ist mit Blick auf Kinder und nahestehende Personen besonders groß: Zwei Drittel (66 Prozent) haben Angst, dass Bilder ihrer Kinder oder anderer ihnen nahestehender Personen mit einer solchen KI manipuliert werden könnten. Auch die Sorge, selbst Opfer zu werden, ist weit verbreitet: 43 Prozent befürchten, dass Bilder von ihnen mit einer solchen KI manipuliert werden könnten. Dabei findet eine Verharmlosung solcher Anwendungen ebenfalls Zustimmung: 24 Prozent meinen, die Aufregung um solche KI-Anwendungen sei übertrieben.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch und online 1.006 Personen in Deutschland ab 16 Jahren. Die Befragung fand im Zeitraum von der 12. bis zur 17. Kalenderwoche 2026 statt.





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