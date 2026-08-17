Die Netze BW GmbH führt für größere Netzanschlüsse ein neues Vergabeverfahren ein. Bei knappen Kapazitäten entscheidet künftig ein Punktesystem über die Reihenfolge. Bewertet werden Projektreife, Ortsgebundenheit und Frühzeitigkeit der Anfrage. Für EEG-Anlagen und Anlagen der Daseinsvorsorge bleibt das bisherige Windhundprinzip bestehen. Ab dem 1. November 2026 öffnet Netze BW erstmals ein Anmeldefenster für das neue Vergabeverfahren. Es gilt für Netzanschlüsse und Leistungserhöhungen über 950 Kilowatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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