Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall kann zum Auftakt in die neue Börsenwoche deutlich zulegen. Denn es gibt wieder gute Nachrichten aus Düsseldorf. So sichert sich das Unternehmen einen Bundeswehr-Auftrag zur Lieferung mobiler Rettungsstationen im Wert von über 500 Millionen Euro.Der DAX-Konzern gab bekannt, dass die Bundeswehr im Rahmen einer Aufstockung einer bereits bestehenden Bestellung zusätzliche 149 geschützte sowie ungeschützte Systeme im Bruttowert von mehr als 500 Millionen Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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