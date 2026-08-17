Die Commerzbank-Aktie kratzt dieser Tage an der Marke von 40 € und notiert damit auf dem höchsten Niveau seit 16 Jahren. Sind die Tage der deutschen Bank als eigenständiges Kreditinstitut gezählt oder hat sie noch eine stand-alone Zukunft? Die Politik mischt sich ein So wie sich die aktuelle Nachrichtenlage darstellt, sind die Tage der Commerzbank als eigenständige Bank gezählt. Bislang lehnte die deutsche Bundesregierung als Ankeraktionär mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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