Bayer hat im zweiten Quartal die Markterwartung klar übertroffen, getragen von einer besonders starken Agrarsparte. Nach dem Erfolg vor dem US-Supreme-Court im Glyphosat-Streit rückt jetzt der Schuldenabbau in den Fokus. Bayer hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Der Umsatz stieg organisch um 2,2 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA legte um 1,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu. Damit lag der Konzern rund zwei Prozent beim Umsatz und sogar elf Prozent beim Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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