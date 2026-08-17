Erst im April hatten wir Cenit unter die Lupe genommen [HIER klicken]. Auch damals notierte die Cenit-Aktie (540710) knapp unter der Sieben-Euro-Marke. Doch in der Zwischenzeit ist bei dem IT-Unternehmen viel passiert. Daher kostete das Papier zwischenzeitlich schon 9,69 Euro, ehe es wieder nach unten ging. Die Experten des Analystenhauses GBC bleiben aber weiter optimistisch, sie errechnen sogar einen höheren Unternehmenswert. Doch der Reihe nach: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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