Düsseldorf (ots) -Aus einer starken Partnerschaft wird ein gemeinsames Banking-Erlebnis: Als Champion-Partner von Borussia Dortmund baut die Sparda-Bank West ihre Zusammenarbeit mit dem Fußball-Bundesligisten weiter aus. Rechtzeitig zum Start der neuen Bundesliga-Saison präsentiert die Bank erstmals eine eigene BVB-Produktwelt. Herzstück ist das exklusive Schwarzgelbe Girokonto für Neukundinnen und -Neukunden. Ergänzt wird das Angebot durch Kredit- und Debitkarten im schwarzgelben Design, digitale Banking-Angebote sowie speziell für BVB-Fans entwickelte Mehrwerte.Mit dem Ausbau der Partnerschaft verfolgt die Sparda-Bank ein klares Ziel: Sie möchte insbesondere junge, digital affine BVB-Fans für sich gewinnen und sich langfristig als erste Anlaufstelle in Finanzfragen positionieren. Dafür verbindet die Bank moderne Banking-Lösungen mit persönlicher Nähe und der Verlässlichkeit einer Genossenschaftsbank. "Viele Fans identifizieren sich mit ihrem Verein weit über den Spieltag hinaus. Genau dort setzen wir an: Mit unserer neuen BVB-Produktwelt wird die Fußballbegeisterung künftig auch im Banking erlebbar", erklärt Andreas Lösing, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank West. So sieht es auch Carsten Cramer, Sprecher der Geschäftsführung von Borussia Dortmund: "Die Sparda-Bank West ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner unseres Klubs. Mit der neuen Produktwelt wird diese Partnerschaft für unsere Fans noch greifbarer und begleitet sie künftig auch über den Stadionbesuch hinaus."Schwarzgelbes Girokonto exklusiv für NeukundenDas Girokonto für BVB-Fans richtet sich ausschließlich an Neukundinnen und Neukunden der Sparda-Bank West und verbindet ein transparentes Preismodell mit digitalen Services. Der monatliche Grundpreis beträgt vier Euro und kann sich - abhängig von der individuellen Kontonutzung - auf bis zu 0 Euro reduzieren. BVB-Fans, die ihre Verbundenheit auch im Banking zeigen möchten, erhalten damit eine zusätzliche Option. Mit einem besonderen Startangebot gibt es die ersten neun Monate für 0 Euro Kontoführungsgebühr. Ergänzend bleiben die bestehenden Girokontomodelle der Sparda-Bank West für alle Kundengruppen verfügbar.Kartenwelt für alle BVB-FansZur BVB-Produktwelt gehört außerdem eine eigene Kartenwelt: die schwarzgelbe girocard (Debitkarte), die Schwarzgelbe Mastercard Gold und die Schwarze Mastercard Exclusive - alle im exklusiven BVB-Design. Die Karten sind gegen einen Aufpreis erhältlich und bieten zusätzliche Vorteile wie Cashback-Angebote. Auch Bestandskundinnen und -kunden können die neuen schwarzgelben Karten bestellen.Digitale Angebote und Fan-MehrwerteAbgerundet wird die BVB-Produktwelt durch eine Banking-App im BVB-Design sowie ein eigenes Online-Banking für den Desktop. Damit entsteht ein einheitliches digitales Banking-Erlebnis über alle Kanäle hinweg. Ergänzt wird die Produktwelt durch besondere Fan-Erlebnisse wie Ticket-Verlosungen, Stadionbesuche und Meet & Greets. Mit dem Social-Media-Kanal @spardaschwarzgelb, der Content-Reihe "Bänker am Ball" und zahlreichen bereits erfolgten Fan-Aktionen hat sich darüber hinaus eine lebendige Community rund um die Partnerschaft entwickelt."Mit der BVB-Produktwelt verbinden wir die Leidenschaft für Borussia Dortmund mit besonderen Bankdienstleistungen. So schaffen wir ein Angebot, das nah an unseren Kundinnen und Kunden ist und über ein klassisches Sponsoring hinausgeht.", sagt Andreas Lösing, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank West.Weitere Informationen finden Sie unter www.spardaschwarzgelb.deÜber die Sparda-Bank WestDie Sparda-Bank West gehört zu den großen genossenschaftlichen Kreditinstituten für Privatkunden in Deutschland. Ihr Unternehmenssitz liegt in Düsseldorf, mit Münster als Zweigniederlassung hat die Bank einen weiteren Hauptstandort. Das Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West erstreckt sich über fast ganz Nordrhein-Westfalen bis hin zu den Ostfriesischen Inseln im Norden von Niedersachsen. Seit 125 Jahren bietet sie ihren rund 506.000 Mitgliedern und etwa 621.500 Kundinnen und Kunden faire und kompetente Finanzberatung. Das Kreditinstitut verzeichnet eine Bilanzsumme von 13,9 Milliarden Euro.Im Internet ist die Sparda-Bank West mit der eigenen Website www.sparda-west.de vertreten. In den sozialen Medien informiert die Genossenschaftsbank auf Facebook (www.facebook.com/spardabankwest), Instagram (www.instagram.com/spardawest) und LinkedIn (www.linkedin.com/company/sparda-bank-west) sowie auf @spardaschwarzgelb ihre Fans, Followerinnen und Follower über Angebote, Services und ihr gemeinnütziges Engagement.Pressekontakt:Jennifer MotteSparda-Bank West eG, UnternehmenskommunikationLudwig-Erhard-Allee 15, 40227 DüsseldorfTelefon: 0211 23932-9125E-Mail: presse@sparda-west.de, Internet: www.sparda-west.deOriginal-Content von: Sparda-Bank West eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56884/6334680