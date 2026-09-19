Stuttgart - Am 4. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund mit 0:1 verloren.
In der 70. Minute erzielte Maximilian Beier den Führungstreffer für die Gäste. Am rechten Strafraumeck war BVB-Mittelfeldspieler Jobe Bellingham von Konstantinos Karetsas bedient worden, der den Ball anschließend scharf auf seinen Teamkollegen Beier querlegte. Letzterer schob das Leder aus sechs Metern halblinks ins Tor.
Durch den Sieg ist der BVB vorerst Tabellenführer, während sich der VfB zunächst auf dem 14. Rang befindet.
In der 70. Minute erzielte Maximilian Beier den Führungstreffer für die Gäste. Am rechten Strafraumeck war BVB-Mittelfeldspieler Jobe Bellingham von Konstantinos Karetsas bedient worden, der den Ball anschließend scharf auf seinen Teamkollegen Beier querlegte. Letzterer schob das Leder aus sechs Metern halblinks ins Tor.
Durch den Sieg ist der BVB vorerst Tabellenführer, während sich der VfB zunächst auf dem 14. Rang befindet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur