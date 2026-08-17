Das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) sieht erhebliches Potenzial, die Kosten für den Umbau des deutschen Stromsystems zu senken. In dem Gutachten "Kosteneffizienz im Stromsystem" im Auftrag des Landesverbands Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) vergleicht das Institut drei Entwicklungspfade bis zur Klimaneutralität 2045. Im kostenoptimierten Szenario summieren sich die Einsparungen gegenüber einem Referenzpfad, der sich an den derzeitigen Ausbauplänen orientiert, bis 2045 auf rund 70 Milliarden Euro. Kurzfristig kann nach der Modellierung ein geringerer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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