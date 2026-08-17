Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter nah am Schlussniveau von Freitag geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.445 Punkten berechnet, 0,01 Prozent über dem Schlussniveau vom Ende der vergangenen Woche. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und die Deutsche Börse, am Ende Zalando, Qiagen und Vonovia.



Die erst vergangene Woche erreichten Rekordstände der Dax bleiben damit in Reichweite. "Anleger setzen darauf, dass aus politischen Gründen vor den Zwischenwahlen in den USA weder eine neue Eskalation in Nahost noch eine Zinsanhebung der amerikanischen Notenbank droht", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1593 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8626 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 89,53 US-Dollar; das waren 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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