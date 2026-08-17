ETH-Ingenieur Luca Thommen entwickelt einen Solarthermie-Kollektor, der industrielle Prozesswärme bis rund 150 Grad kostengünstiger bereitstellen soll. Mit einem Pioneer Fellowship will er die Technologie innerhalb eines Jahres zur Marktreife bringen und in einer Pilotanlage testen. Prozesswärme gilt als blinder Fleck der Energiewende: Viele Fabriken erzeugen die für Pasteurisieren, Färben oder Trocknen nötigen Temperaturen bis heute mit Erdgas. Der Maschinenbauingenieur Luca Thommen entwickelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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