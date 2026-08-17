Schon länger kann man Apps auf dem iPhone untersagen, die eigenen Aktivitäten für Werbezwecke zu tracken. Nach Kritik von Wettbewerbshütern ändert Apple in der EU jetzt aber die Spielregeln. Was du dazu wissen musst. Apple nimmt nach Kritik von Wettbewerbshütern und Gegenwind aus der Werbebranche Änderungen an der App-Tracking-Abfrage auf iPhones in Deutschland und anderen europäischen Ländern vor. Zugleich endet damit eine Untersuchung der Funktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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