DAX Gewinner am Freitag: Rheinmetall Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Zum Xetra-Schluss am Freitag (14.08.2026) verzeichnete der deutsche Leitindex eine positive Tendenz: 21 Aktien notierten im Plus, während 19 Papiere mit Abschlägen gehandelt wurden. Unangefochtener Spitzenreiter der DAX Gewinner war die Rheinmetall Aktie, die sich um 2,67 Prozent verteuerte. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Scout24 (+2,12 - und Hannover Rück (+1,81 %).

Mit dem Tagessieg war die Rheinmetall Aktie (RHM) der stärkste Wert des Handelstages. Doch wie bewertet die technische Analyse die weitere Kursentwicklung?

- Rheinmetall ISIN: DE0007030009 - WKN: 703000 - Ticker: RHM

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performer im DAX: Die RWE Aktie führte die DAX-Gewinnerliste mit einem Plus von +2,88 % an und war der stärkste Tagesgewinner.

Die RWE Aktie führte die DAX-Gewinnerliste mit einem Plus von an und war der stärkste Tagesgewinner. Bullische Chart-Signale: Durch den Ausbruch über die wichtigen Durchschnittslinien (wie SMA20 und SMA200) haben sich sowohl der Tages- als auch der 4h-Chart bullisch aufgehellt .

Durch den Ausbruch über die wichtigen Durchschnittslinien (wie SMA20 und SMA200) haben sich sowohl der Tages- als auch der 4h-Chart . Nächstes Kursziel: Hält die Dynamik an, steht das Schließen des offenen Kurslückens (GAP bei 61,42 EUR) sowie der Test des Jahreshochs bei 61,98 EUR bevor.

Chartcheck: Rheinmetall Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart lässt sich die zurückliegende Entwicklung gut nachvollziehen: Im November 2025 fiel das Papier zunächst unter alle drei relevanten Durchschnittslinien. Zwar setzte eine Erholungsbewegung ein, das Allzeithoch aus 2025 wurde jedoch nicht mehr erreicht - die Aktie drehte vorzeitig wieder nach unten ab....

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