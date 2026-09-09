An den Aktienmärkten verlief der Sommer äußerst volatil und intensiv. Krieg, Ölpreis, US-Dollar, Zinsen oder die extremen Bewegungen bei Chip-Aktien bewegten die Kurse und sorgten trotz Sommerpause für Schlagzeilen. Fakt ist aber auch, dass der richtige Handel eigentlich erst jetzt wieder beginnt. Mit dem Labour-Day am Montag in Nordamerika ist die quasi offizielle Sommerpause beendet. Viele Investoren kehrten somit an ihre Bildschirme zurück und dürften schauen, welche attraktiven Titel auf sie warten. Damit sollten auch die Handelsvolumina an den Märkten wieder deutlich steigen. Klar ist, dass die extremen Ausschläge zu Chancen geführt haben. Chancen dürfte es vor allem im Bereich von KI, Rüstung und Rohstoffen geben. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Rheinmetall, Almonty Industries und Micron Technology.Den vollständigen Artikel lesen ...
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