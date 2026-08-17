Nestlé droht in Russland der Verlust der Kontrolle über das dortige Geschäft. Wie die russische Wirtschaftszeitung "Kommersant" am Montag meldete, hat das russische Unternehmen KS Logistika Präsident Wladimir Putin darum ersucht, fünf Nestlé-Tochtergesellschaften in Russland unter eine vorläufige Verwaltung zu stellen.Ein solcher Schritt könnte nach Einschätzung der Zeitung der Auftakt zu einem späteren Wechsel der Eigentümerschaft sein. Bis zum Jahresende will die russische Regierung über den Antrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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