Mit dem neuesten 13F-Filing hat Bill Gates für eine Überraschung gesorgt: Der Microsoft-Gründer trennt sich ausgerechnet von seiner größten Position Berkshire Hathaway - und investiert stattdessen in zwei andere Aktien. Besonders brisant: Eine davon ist Home Depot. Hat Gates damit ausgerechnet kurz vor den Zahlen den richtigen Riecher bewiesen - oder einen folgenschweren Fehler begangen?Die Zahlen haben es in sich: Zum 30. Juni 2026 hatte Gates rund 14 Prozent seiner Berkshire-Hathaway-Position ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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