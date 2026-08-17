© Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX hat nach festem Start zuletzt keine Richtung gefunden. Anleger warten trotz hoher Ölpreise und Nahost-Spannungen auf neue Impulse durch US-Retail-Zahlen und Fed-Dokumente.
Enthaltene Werte: US87612E1064,US4370761029,US5486611073,US8725401090,US9311421039,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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