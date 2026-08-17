Bern - Parlamentsmitglieder aus fünf grossen Schweizer Parteien warnen vor der Neutralitätsinitiative. Im Nein-Komitee sind SP, FDP, Mitte-Partei, Grüne und GLP vertreten. Das Volksbegehren sei ein Bruch mit der bewährten Schweizer Neutralität, argumentiert es. Die Initiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)» verlangt eine strengere Handhabe der Neutralität. Sie löse kein bestehendes Problem, sondern schwäche die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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