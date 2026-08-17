Berlin, Deutschland (ots) -KnowBe4 (https://www.knowbe4.com/), der weltweit führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die digitale Belegschaft, die sowohl KI-Agenten als auch Menschen schützen, veröffentlicht sein kostenloses Ressourcen-Kit zur Unterstützung des Cybersecurity Awareness Month 2026. Das diesjährige Toolkit versetzt Mitarbeiter in die Rolle von "Geheimagenten" der Eliteeinheit "Workforce Risk Division" und bietet IT-Führungskräften Werkzeuge, um die Widerstandsfähigkeit ihres Unternehmens gegenüber sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen zu stärken.Der Cybersecurity Awareness Month (https://staysafeonline.org/programs/cybersecurity-awareness-month/) ist eine internationale Initiative unter der Leitung der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (https://www.cisa.gov/) (CISA) und der National Cybersecurity Alliance (https://www.staysafeonline.org/). Die Kampagne bietet Organisationen weltweit die Möglichkeit, ihre Sicherheitskultur zu stärken, indem sie das Bewusstsein für Social Engineering, Bedrohungen durch künstliche Intelligenz, Datensicherheit und die aktive Meldung von Bedrohungen fördert."Der Cybersecurity Awareness Month ist eine Gelegenheit für die Security Community, ihren Nutzern die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen zu verdeutlichen - selbst wenn sie bereits an Security Awareness-Trainings teilgenommen haben", sagt Erich Kron, CISO-Advisor bei KnowBe4. "Cyberkriminelle setzen KI-gestützte Taktiken wie Deepfakes und fortgeschrittenes Social Engineering ein, deshalb entwickeln sich die Bedrohungen ständig weiter. Unternehmen benötigen neue, ansprechende Wege, um die Wachsamkeit ihrer Nutzer aufrechtzuerhalten. Das diesjährige Kit verwandelt das Sicherheitsbewusstsein in eine interaktive Mission und befähigt Mitarbeiter, sich als aktive Verteidiger zu sehen."Das kostenlose Cybersecurity Awareness Month Kit können Interessierte hier herunterladen: https://www.knowbe4.com/resources/kits/cybersecurity-awareness-monthPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/6334838