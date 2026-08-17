Die Verbändeanhörung zur Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes ist am 17. August 2026 zu Ende gegangen. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) fordert Änderungen am Ausschreibungsdesign und warnt vor Risiken für den weiteren Offshore-Ausbau. Ausschreibung 2025 blieb ohne GeboteAnlass für die Kritik ist insbesondere der gescheiterte Ausschreibungstermin im August 2025, bei dem kein Gebot einging. Nach Angaben des BEE können 2026 keine weiteren Ausschreibungsrunden stattfinden. Der Verband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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