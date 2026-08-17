OceanaGold Corp. hat eine verbindliche Vereinbarung zur vollständigen Übernahme des australischen Goldentwicklers Ausgold Ltd. getroffen. Die Transaktion erfolgt über ein gerichtlich genehmigtes Scheme of Arrangement und bewertet Ausgold mit rund 776 Mio. AU$. Aktionäre von Ausgold erhalten für jede gehaltene Aktie 0,03365 OceanaGold-Aktien, alternativ können sie - begrenzt durch einen maximalen Gesamtauszahlungsbetrag - eine Barauszahlung wählen.



Mit dem Erwerb sichert sich OceanaGold das fortgeschrittene Katanning-Goldprojekt in Westaustralien, das als konventionelles Tagebauvorhaben mit einer potenziellen Jahresproduktion von über 100.000 Unzen Gold und einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren bewertet wird. Erste Goldproduktion wird für 2029 erwartet. Das Projekt verfügt über umfangreiche Explorationspotenziale innerhalb eines über 3.000 km² großen, weitgehend unerforschten Grünsteingürtels.



Ausgold-Aktionäre profitieren laut Unternehmensangaben von einer attraktiven Prämie auf den Aktienkurs sowie der Möglichkeit, weiterhin am zukünftigen Wertzuwachs des Projekts über ihre Beteiligung an OceanaGold teilzuhaben. Sowohl der Vorstand von Ausgold als auch der größte Einzelaktionär Dundee Corporation unterstützen die Transaktion.



Die endgültige Abstimmung der Ausgold-Aktionäre ist für November 2026 vorgesehen, der Abschluss der Übernahme für Dezember. OceanaGold plant, das Katanning-Projekt nach Abschluss weiter zu optimieren, zusätzliche Bohrungen durchzuführen und 2028 einen aktualisierten technischen Bericht vorzulegen.



OceanaGold ist ein internationaler Gold- und Kupferproduzent mit Hauptsitz in Kanada und operativen Minen in den USA, Neuseeland und den Philippinen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die sichere, effiziente Produktion und den Ausbau seines Wachstumsportfolios; zu den Flaggschiffprojekten zählen die Haile-Mine, die Macraes- und Waihi-Operationen sowie die Didipio-Mine.



Ausgold ist ein australischer Goldentwickler mit Sitz in Perth, der sich auf die Exploration und Entwicklung von Projekten in Westaustralien und Queensland spezialisiert hat. Das Flaggschiff ist das Katanning-Goldprojekt, ergänzt durch weitere Explorationsgebiete wie Doolgunna Station, Yamarna und Cracow.



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