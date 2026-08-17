EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
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17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2384030 17.08.2026 CET/CEST
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