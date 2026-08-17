Stuttgart - Der Autobauer Mercedes-Benz misst dem Taxigeschäft offenbar wieder mehr Bedeutung bei. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider aus Konzern, Taxibranche und Autohandel.



Demnach soll Mercedes erwägen, in den kommenden Jahren wieder mehr Fahrzeuge für Deutschlands private Personenbeförderung zu verkaufen. "Mercedes hat die Tür in das Taxigeschäft wieder ein Stück weit aufgemacht", sagte ein Händler. Der Konzern will laut Insidern auch den luxuriösen Großraum-Van VLE als Taxi auf den Markt bringen.



Ein Mercedes-Sprecher teilte auf Anfrage des "Handelsblatts" mit, dass man den Markt im Taxigeschäft genau beobachte. "Dabei analysieren wir stetig die Veränderungen in der Nachfrage und die Anforderungen unserer Kunden." Im ersten Halbjahr standen Mercedes-Fabrikate für 18 Prozent der Taxi-Neuzulassungen in Deutschland, wie Zahlen der Marktforschungsfirma Dataforce, zeigen. Das sind deutlich mehr als die acht Prozent aus dem ersten Halbjahr 2025. 2022 allerdings stand Mercedes für 45 Prozent der Taxi-Neuzulassungen.



Mercedes, über Jahrzehnte Haus- und Hoflieferant der fast 17.000 deutschen Taxiunternehmer, hatte sich vor einigen Jahren wegen schwacher Margen weitgehend aus dem Geschäft zurückgezogen. Allerdings hat Mercedes seine Luxusstrategie wegen schwacher Verkaufszahlen angepasst. Das wirkt sich auch auf das Taxigeschäft aus.



Getrieben wird das jüngste Wachstum durch das typische Mercedes-Taxi, die E-Klasse. Im ersten Halbjahr wurden 126 Fahrzeuge der Limousine in Deutschland als Taxi zugelassen. Im gesamten Jahr 2025 waren es nur 72. Seit Januar gewährt Mercedes Taxibetreibern auf zwei Dieselmodelle der E-Klasse einen 24-prozentigen Rabatt auf den Listenpreis. Damit kostet das Fahrzeug unter 40.000 Euro.



Anders als früher gibt es Mercedes-Taxis nicht mehr direkt vom Hersteller. "An unserer strategischen Entscheidung, keine baulich veränderten Taximodelle mehr ab Werk anzubieten, hat sich nichts geändert", teilte Mercedes mit. Stattdessen rüsten Spezialfirmen seit Ende 2024 normale Serienmodelle nachträglich zu Taxis um.





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