Amazon legte Ende Juli, genauer gesagt am 30. Juli die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. In einer ersten Reaktion ging es damals für die Aktie kräftig nach oben. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen und der aufgewirbelte Staub hat sich gelegt. Gewinnmitnahmen prägten die letzten Tage. Der Zauber der Zahlen scheint endgültig verflogen. Aus charttechnischer Sicht könnte es sogar bitter werden.Amazon - Zauber der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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