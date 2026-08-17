Berlin (ots) -PayPal startet gemeinsam mit der Deutschen Bahn eine neue Cashback-Aktion für Bahnreisende in Deutschland. Vom 17. August bis zum 13. September 2026 erhalten PayPal-Kund:innen 5 Prozent Cashback in Form von PayPal-Punkten, wenn sie das Angebot zuvor in der PayPal-App aktivieren und ihren anschließenden Kauf auf bahn.de mit PayPal bezahlen. Pro Kunde sind bis zu 5 Euro beziehungsweise 500 PayPal-Punkte möglich. Das Angebot ist auf 250.000 Teilnehmer:innen begrenzt und endet vorzeitig, sobald diese Zahl erreicht ist.Gemeinsames Angebot für PayPal-Kund:innen"Für viele Menschen gehört die Deutsche Bahn fest zum Alltag, sei es für den Wochenendtrip, den Besuch bei Familie und Freunden oder eine Geschäftsreise. Mit unserer gemeinsamen Aktion möchten wir unseren Kundinnen und Kunden, einen zusätzlichen Vorteil bieten, wenn sie ihre Bahnreise mit PayPal bezahlen", sagt Carola Wahl, Managing Director Deutschland, Österreich und Schweiz bei PayPal. "Für uns bedeutet gutes Bezahlen mehr als eine sichere und einfache Transaktion. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden echte Vorteile bieten, die im Alltag einen Unterschied machen.""Wir bringen mit unseren Zügen täglich tausende Fahrgäste in Deutschland und über Landesgrenzen hinweg komfortabel an ihr Ziel. Dafür haben wir gerade jetzt im Sommer so viele günstige Angebote im Markt wie noch nie", sagt Michael Peterson, Vorstand Personenfernverkehr bei der Deutschen Bahn AG. "Mit der gemeinsamen Cashback-Aktion mit PayPal möchten wir unseren Kundinnen und Kunden beim Ticketkauf einen zusätzlichen Vorteil bieten. Gleichzeitig laden wir noch mehr Menschen ein, sich von unserer Gastgeberqualität an Bord persönlich zu überzeugen."Die Cashback-Aktion wird über die Kanäle von PayPal und der Deutschen Bahn beworben. Ausrichter des Angebots ist PayPal.Die wichtigsten Fakten im Überblick:- 5 % Cashback auf berechtigte Käufe auf bahn.de bei Zahlung mit PayPal- Aktionszeitraum: 17. August bis 13. September 2026- Cashback: maximal 5 Euro beziehungsweise 500 PayPal-Punkte pro PayPal-Konto- Teilnahme: Angebot vor dem Kauf in der PayPal-App aktivieren und den dort beschriebenen Schritten folgen- Voraussetzung: deutsches PayPal-Konto- Teilnehmerzahl: begrenzt auf insgesamt 250.000 Kund:innenSo nehmen Kund:innen teil:1. PayPal-App öffnen und zum Angebot der Deutschen Bahn navigieren.2. Angebot aktivieren und den Anweisungen in der App folgen.3. Berechtigten Kauf auf bahn.de abschließen und PayPal als Zahlungsmethode im Checkout auswählen.4. 5 % Cashback in Form von PayPal-Punkten erhalten, bis zu einem Gesamtwert von 5 Euro beziehungsweise 500 Punkten pro Kunde.Das Angebot ist ausschließlich nach vorheriger Aktivierung in der PayPal-App verfügbar.AngebotsbedingungenAngebot in der PayPal-App aufrufen. Cashback wird in Punkten ausgezahlt. Max. 5 Euro (500 Punkte) pro Kunde. Endet am 13.09.2026 oder sobald 250.000 Kunden das Angebot genutzt haben, je nachdem, was zuerst eintritt. Vollständige Bedingungen unter www.paypal.com/de/campaign/db-cashback/terms. Es gelten die Angebotsdedingungen.Über PayPalPayPal schafft innovative Erlebnisse, die das Senden von Geld, das Verkaufen und das Einkaufen einfach, persönlich und sicher machen. PayPal ermöglicht es Verbraucher:innen und Unternehmen in etwa 200 Märkten, an der globalen Wirtschaft teilzunehmen und zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.paypal.com, https://about.pypl.com/ und https://investor.pypl.com/Pressekontakt:Paypal.presse@edelman.comOriginal-Content von: PayPal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61091/6334916