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WKN: DTR0CK | ISIN: DE000DTR0CK8 | Ticker-Symbol: DTG
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17.09.26 | 17:35
44,250 Euro
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DAIMLER TRUCK HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 5-Tage-Chart
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44,09044,34008:02
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BERTELSMANN
BERTELSMANN SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BERTELSMANN SE & CO KGAA238,000,00 %
BILFINGER SE59,35-21,44 %
BRAINLAB SE--
DAIMLER TRUCK HOLDING AG44,250+1,58 %
DEUTSCHE BAHN AG42,838-0,64 %
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