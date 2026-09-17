Generac mit Amazon-Deal: FED: Zinsen gehen rauf | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz

Die Fed erhöht die Zinsen und die Märkte atmen auf. Die Anleihemärkte haben mehr Gewicht als die Forderungen von Donald Trump. Der tobt zwar, aber die Anleger sind froh, dass die US-Notenbank die hohe Inflation angeht.Generac-Aktie hebt ab nach Amazon Deal Der Strombedarf für Rechenzentren bleibt hoch und dezentrale Energielösungen sind weiter stark gefragt. Amazon hat jetzt für rund 8 Milliarden US-Dollar bei Generac bestellt. Die Aktie schießt in die Höhe und wir haben geschaut, welcher Konkurrent als nächster kräftig zulegen könnte. Softbank: OpenAI sorgt für Probleme Die Verschiebung des geplanten OpenAI-Börsengangs bereitet vor allem SoftBank Probleme. Der japanische Technologiekonzern …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran