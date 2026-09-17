Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 17.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Heimlicher Börsenstar 2026?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ
Tradegate
17.09.26 | 16:47
218,95 Euro
+2,05 % +4,40
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
USA Tech 100
USA 500
S&P 100
USA Industrie 30
1-Jahres-Chart
AMAZON.COM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMAZON.COM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
219,00219,1516:50
218,95219,0516:50
Markus Weingran
17.09.2026 15:27 Uhr
399 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Generac mit Amazon-Deal: FED: Zinsen gehen rauf | Micron: Werk in Indien eröffnet l Bilfinger: Absturz

Die Fed erhöht die Zinsen und die Märkte atmen auf. Die Anleihemärkte haben mehr Gewicht als die Forderungen von Donald Trump. Der tobt zwar, aber die Anleger sind froh, dass die US-Notenbank die hohe Inflation angeht.Generac-Aktie hebt ab nach Amazon Deal Der Strombedarf für Rechenzentren bleibt hoch und dezentrale Energielösungen sind weiter stark gefragt. Amazon hat jetzt für rund 8 Milliarden US-Dollar bei Generac bestellt. Die Aktie schießt in die Höhe und wir haben geschaut, welcher Konkurrent als nächster kräftig zulegen könnte. Softbank: OpenAI sorgt für Probleme Die Verschiebung des geplanten OpenAI-Börsengangs bereitet vor allem SoftBank Probleme. Der japanische Technologiekonzern …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.