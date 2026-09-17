Bilfinger erlebt einen schwarzen Donnerstag: Aktuell verliert die Aktie des Industriedienstleisters gut -20% und fällt auf 60 € zurück. Zeitweise belaufen sich die Abschläge sogar auf über -26%. Das steckt hinter Ausverkauf und so sollten sich Anleger nun verhalten. Prognose wird drastisch zusammengestrichen Der Auslöser ist eine überraschend deutliche Gewinnwarnung. Bilfinger rechnet 2026 nur noch mit einem Umsatz von 5,3 bis 5,7 Milliarden €, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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