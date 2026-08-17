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SBF AG stärkt mit zwei Produktinnovationen das Wachstumsfeld Sensortechnologie und Elektromechanik



17.08.2026 / 15:00 CET/CEST

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SBF AG stärkt mit zwei Produktinnovationen das Wachstumsfeld Sensortechnologie und Elektromechanik Leipzig, 17. August 2026 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, kurz "SBF"), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, verstärkt die Innovationsdynamik in ihrem Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik". Mit dem weiterentwickelten Automatischen Label Feeder (ALF) und dem automatischen optischen Inspektionssystem INSPECT bietet SBF zwei praxiserprobte Produktinnovationen, die auf die Megatrends Automatisierung und Digitalisierung einzahlen. Beide Lösungen entstammen dem eigenen Produktionsbetrieb und werden nun als marktreife Produkte für industrielle Kunden mit vergleichbaren Anforderungen erschlossen. Damit setzt SBF auf ein Innovationsmodell, das technologische Kompetenz mit unmittelbarem Kundennutzen verbindet und zusätzliche Ertragspotenziale eröffnet. "Wir sind mit den Produktentwicklungen noch besser für die Zukunft aufgestellt. INSPECT hebt die Qualitätssicherung in der Elektronikfertigung auf ein neues Automatisierungsniveau. Lösungen mit hohem Kundennutzen und klarem Effizienzpotenzial sind genau die Art von Innovation, mit der die SBF-Gruppe wachsen will. In der Elektronikfertigung sind Rückverfolgbarkeit und Automatisierung entscheidende Wettbewerbsfaktoren. Mit dem Automatischen Label Feeder setzen wir genau dort an und öffnen die Technologie laufend für neue Anwendungen wie die Etikettierung von Glasfläschchen. Dies zeigt die Anpassungsfähigkeit unserer Technologie und stärkt unser Produktportfolio nachhaltig", erklärt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG. Erschließung neuer Zielbranchen durch Weiterentwicklung des ALF Der Automatische Label Feeder setzt den Standard für präzise, prozesssichere Etikettierung in der industriellen Fertigung. Ursprünglich für den Eigenbedarf in der Elektronikproduktion entwickelt, ist der ALF nach starker Kundennachfrage zur eigenständigen Produktlinie geworden. Mit der neuesten Erweiterung erschließt SBF weitere Wachstumspotenziale: Nun ist die vollautomatische Etikettierung von Glasfläschchen möglich und öffnet den ALF damit für Branchen jenseits der Elektronikfertigung wie Pharmazie, Labordiagnostik und Feinchemie. Die Plattformarchitektur des ALF erlaubt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Produktionsprozesse und schafft so die Grundlage für weiteres Wachstum. Automatisierung der Qualitätsprüfung elektronischer Baugruppen SBF hat mit INSPECT einen weiteren Meilenstein in der Produktentwicklung erreicht. Das optische Inspektionssystem automatisiert die Qualitätsprüfung elektronischer Baugruppen nach der SMD-Bestückung und hebt die Prozesskontrolle in der Elektronikfertigung auf ein neues Niveau. Eine hochauflösende Kamera erfasst die bestückte Leiterplatte; die Software erkennt selbstständig Referenzmarken, Bauteilpositionen und -ausrichtungen, liest alle gängigen Barcode- und 2D-Code-Formate aus und dokumentiert die Prüfergebnisse automatisch. Das System lässt sich innerhalb weniger Minuten einrichten und Kalibrier- sowie Betriebsdaten bleiben bei Updates vollständig erhalten. Darüber hinaus wurden Stabilität und Robustheit im Dauerbetrieb verbessert, sodass INSPECT auch bei Hardwareausfällen zuverlässig weiterarbeitet. Technologische Innovationskraft Mit den beiden Produkten stellt SBF die eigene Innovationskraft erneut unter Beweis. Sie stehen beispielhaft für den Entwicklungsansatz des Unternehmens. Neue Technologien, die zunächst zur Optimierung der eigenen Fertigung entwickelt wurden, schaffen nach Marktreife zusätzliche Umsatz- und Wachstumspotenziale. Damit stärkt SBF das Produktportfolio, das insbesondere auf die Anforderungen industrieller Kunden ausgerichtet ist. Sie stärken gleichzeitig die technologische Kompetenz der Unternehmensgruppe in den Megatrends Automatisierung und Digitalisierung. Davon profitiert SBF über alle Geschäftsfelder hinweg. Über die SBF-Gruppe: Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung. Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen "Made in Germany". Das Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik" zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert. Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com . Unternehmenskontakt: SBF AG

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