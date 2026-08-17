Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im Juli 2026 wieder etwas mehr Übernachtungen verzeichnet. Getragen wurde das leichte Plus vor allem von einer stärkeren Nachfrage aus dem Inland. Die Zahl der Logiernächte stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Bei den inländischen Gästen nahmen die Übernachtungen um 3,8 Prozent zu, während jene der ausländischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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